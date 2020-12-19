Adana'da ÖTV'siz yakıtı usulsüz kullanan teknenin kaptanına yasal işlem - Son Dakika

Bir balıkçı teknesinde yapılan kontrollerde, yakıt tankındaki 680 litre ÖTV'siz mazotun usulsüz kullanıldığı belirlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karataş Balıkçı Barınağı'nda denetim yaptı.

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