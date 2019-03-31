Son Dakika Haberleri: Adana'da Oy Kullanan Vatanaşlar Kavga Etti

Adana'da Oy Kullanan Vatanaşlar Kavga Etti

53 dakika önce

ADANA'da, oy kullanmaya gelen iki grup arasında kavga çıktı.

Adana'da Oy Kullanan Vatanaşlar Kavga Etti, System.String[]
ADANA'da, oy kullanmaya gelen iki grup arasında kavga çıktı. Polis hava ateş açarak tarafları ayırdı.

Seyhan ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak için Erkek Lisesi'ne giden bazı kişiler arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kalabalığa müdahale eden polis ekipleri, havaya ateş açtı. Kavga edenlerden 2 kişi, polis aracına bindirilerek götürüldü.

Polis, okul çevresinde güvenlik tedbirlerini arttırdı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:09 Kaynak: DHA

Polis, kavga, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Kullanmaya Giden Vatandaşlar Birbirlerine Girdi Türkiye Sandığa Gitti! Sonuçlar Yine En Hızlı ve Anlaşılır Biçimde Haberler.com'da İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Emre Kınay, Oyunu Kullandı Erdoğan, Malatya'da 2 Saadet Partili Müşahidin Öldürüldüğü Olay Sonrası Karamollaoğlu'na Taziyelerini İletti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 16:02:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Oy Kullanan Vatanaşlar Kavga Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]