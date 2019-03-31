Adana'da Oy Kullanan Vatanaşlar Kavga Etti
53 dakika önce
ADANA'da, oy kullanmaya gelen iki grup arasında kavga çıktı.
ADANA'da, oy kullanmaya gelen iki grup arasında kavga
çıktı. Polis
hava ateş açarak tarafları ayırdı. Seyhan
ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak için Erkek Lisesi'ne giden bazı kişiler arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kalabalığa müdahale eden polis ekipleri, havaya ateş açtı. Kavga edenlerden 2 kişi, polis aracına bindirilerek götürüldü.
Polis, okul çevresinde güvenlik tedbirlerini arttırdı. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:09 Kaynak: DHA
Oy Kullanmaya Giden Vatandaşlar Birbirlerine Girdi
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