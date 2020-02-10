Adana'da özel güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili dava - Son Dakika

Adana'da özel güvenlik görevlisinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu, 7 sanığın 20'şer yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına kadar cezalandırılmaları istemiyle açılan davaya başlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah G. ve Esvet G. geldi. Bergama M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Refik G. ile başka suçtan tutuklu sanıklar Hammo G, Nevaf G. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Turan İ. ile hakkında yakalama kararı bulunan Mustafa G'nin katılmadığı duruşmada, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol'u kendisinin öldürdüğünü itiraf eden Esvet G, savunmasında 10 ay kadar önce babasının öldürüldüğünü, ancak kendilerinin kan gütmediklerini öne sürdü.

Olay tarihinden önce hem babasının alacağını toplamak hem de çalışmak için kardeşi Abdullah ile Adana'ya geldiklerini iddia eden Esvet G, "Alacaklılarımızı bulamadık. Arızalanan aracımızı tamir ettirirken Bahattin Erol'u gördüm. Kardeşim Abdullah'a, Bahattin'i öldürmesini istedim. O kabul etmedi, tartıştık, yanımdan ayrıldı. Bahattin, tamirhanenin yakınında bir yere girip çıktı. Arabasına bindikten sonra kendisine silahla ateş ettim. Babamı, Bahattin'in babası öldürtmüştür. Bahattin'i tesadüfen görmem nedeniyle bu olayı gerçekleştirdim." diye konuştu.

Tutuklu sanık Abdullah G. ise suçlamayı kabul etmedi.

Ağabeyinin kendisinden Bahattin Erol'u öldürmesini istediğini belirten Abdullah G, ancak kendisinin bunu kabul etmediğini kaydetti.

Başka suçtan tutuklu sanıklar Nevaf G. ve Hammo G. de suçlamayı kabul etmedi.

Öldürülenin eşi Hediye Erol, eşinin suçsuz ve günahsız yere öldürüldüğünü belirtti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, sanık Mustafa G. hakkındaki yakalama emrinin devamını da kararlaştırıp duruşmayı tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

Olay

Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1789 Sokak'ta 24 Temmuz 2019'da özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol (29) silahla öldürülmüştü. Özel güvenlik görevlisini kan davası nedeniyle öldürdükleri iddia edilen sanıklar hakkında dava açılmıştı.