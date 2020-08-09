Adana'da özel harekat polisi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Eşi ve çocuklarını Konya 'daki ailesinin yanına götüren Atlı'nın, iki gün önce Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evine geldiği öğrenildi.

Atlı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Atlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 'nde yaşayan Eyüp Atlı'dan (38) iki gündür haber alamayan annesi Hatice Atlı, gittiği evde oğlunu hareketsiz yatarken buldu.

Adana 'da Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru evinde ölü bulundu.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 15:47

Kaynak: AA

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