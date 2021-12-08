Adana'da paha biçilemez tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika

Bu kez kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 3 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı

Milyonların gözü bugünkü toplantıda! Masada asgari ücret de dahil 5 önemli başlık var

"Söylediklerimi not alın" diyen Elon Musk korkuttu: Eğer bunu yapmazsak medeniyet çökecek

- Adana'da paha biçilemez tarihi eserler ele geçirildi

Adana polisinin bir eve yaptığı baskında Roma dönemine ait 250 sikke, Hitit dönemine ait 20 hayvan ve insan figürlü heykel, Roma ve Bizans dönemine ait 420 heykel ele geçirildi

ADANA - Adana'da bir eve yapılan operasyonda Roma dönemine ait 250 sikke, Hitit dönemine ait 20 hayvan ve insan figürlü heykel, Roma ve Bizans dönemine ait 420 heykel ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir evde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Polis Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesindeki eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, Roma dönemine ait 250 sikke, Hitit dönemine ait 20 hayvan ve insan figürlü heykel, Roma ve Bizans dönemine ait 420 heykel ile 167 tarihi eser temizleme aparatı bulundu.

Tarihi eserler müzeye teslim etti. Müzede yapılan incelemeden sonra tarihi eserlerin gerçek mi sahtemi olduğu belirlenecek. Gerçek olması durumunda eserlerin paha biçilemez sınıfında olduğu öğrenildi.