Adana'da Paketleme Tesisinde Akşam Başlayan Yangın Söndürüldü
30 dakika önce
Adana'da paketleme tesisinde akşam başlayan yangın söndürüldüADANA - Adana'da dün akşam saatlerinde bir narenciye paketleme tesisinin depo bölümünde çıkan yangın gece kontrol altına alınarak söndürüldü.
Adana
'da paketleme tesisinde akşam başlayan yangın söndürüldü
ADANA - Adana'da dün akşam saatlerinde bir narenciye paketleme tesisinin depo bölümünde çıkan yangın gece kontrol altına alınarak söndürüldü. Yüreğir
ilçesi Havutlu
Mahallesi Karataş
yolu üzerinde bulunan narenciye paketleme tesisinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Biran da büyüyen yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekiplerine 7 arazöz, 5 su tankeri ile 1 itfaiye vinci de takviye olarak geldi.
Narenciye tesisinde çıkan yangın uzun süren çalışmaların ardından gece saatlerinde kontrol altına alındı. Olası bir yangın ihtimaline karşı itfaiye araçları tesis önünde beklemeye devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:12 Kaynak: İHA
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