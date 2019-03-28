Son Dakika Haberleri: Adana'da Paketleme Tesisinde Akşam Başlayan Yangın Söndürüldü

Adana'da Paketleme Tesisinde Akşam Başlayan Yangın Söndürüldü

30 dakika önce

Adana'da paketleme tesisinde akşam başlayan yangın söndürüldüADANA - Adana'da dün akşam saatlerinde bir narenciye paketleme tesisinin depo bölümünde çıkan yangın gece kontrol altına alınarak söndürüldü.

Adana'da Paketleme Tesisinde Akşam Başlayan Yangın Söndürüldü, System.String[]
Adana'da paketleme tesisinde akşam başlayan yangın söndürüldü

ADANA - Adana'da dün akşam saatlerinde bir narenciye paketleme tesisinin depo bölümünde çıkan yangın gece kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş yolu üzerinde bulunan narenciye paketleme tesisinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Biran da büyüyen yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekiplerine 7 arazöz, 5 su tankeri ile 1 itfaiye vinci de takviye olarak geldi.
Narenciye tesisinde çıkan yangın uzun süren çalışmaların ardından gece saatlerinde kontrol altına alındı. Olası bir yangın ihtimaline karşı itfaiye araçları tesis önünde beklemeye devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:12 Kaynak: İHA

İtfaiye, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gece Yarısı 4 Katlı Binadan Yükselen Alevler Mahalleyi Ayağa Kaldırdı Sürücü, Tartıştığı Kadın Belediye Otobüs Şoförünün Yüzüne Biber Gazı Sıktı Kadıköy'de İnşaat Halindeki Gökdelende Yangın Çıktı Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 00:42:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Paketleme Tesisinde Akşam Başlayan Yangın Söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]