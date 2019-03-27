Adana'da Paketleme Tesisinde Çıkan Yangın Söndürüldü
1 saat önce
Adana'da dün akşam saatlerinde bir narenciye paketleme tesisinin depo bölümünde çıkan yangın gece kontrol altına alınarak söndürüldü.
Adana
'da dün akşam saatlerinde bir narenciye paketleme tesisinin depo bölümünde çıkan yangın gece kontrol altına alınarak söndürüldü. Yüreğir
ilçesi Havutlu
Mahallesi Karataş
yolu üzerinde bulunan narenciye paketleme tesisinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekiplerine 7 arazöz, 5 su tankeri ile 1 itfaiye vinci de takviye olarak geldi. Narenciye tesisinde çıkan yangın uzun süren çalışmaların ardından gece saatlerinde kontrol altına alındı. Olası bir yangın ihtimaline karşı itfaiye araçları tesis önünde beklemeye devam ediyor. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:02 Kaynak: İHA
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