Adana'da pamuk fabrikasındaki yangın ikinci gününde de sürüyor - Son Dakika
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Adana'da pamuk fabrikasındaki yangın ikinci gününde de sürüyor

1 saat önce

ADANA'da dün gece pamuk ve yağ fabrikasının deposundaki pamuk balyalarında çıkan yangın, ikinci gününde de sürüyor.

Adana'da pamuk fabrikasındaki yangın ikinci gününde de sürüyor, System.String[]

ADANA'da dün gece pamuk ve yağ fabrikasının deposundaki pamuk balyalarında çıkan yangın, ikinci gününde de sürüyor. İtfaiye ekipleri, yangının diğer bölümlere sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş yolunda bulunan pamuk ve yağ fabrikasının deposunda dün saat 02.00 sıralarında çıkan yangın, 28'inci saatinde halen söndürülemedi. Dün gece, depodaki pamuk balyalarından yoğun duman yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki pamuk balyalarına tanker, arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde rüzgarlı hava nedeniyle büyüdü. Gün boyunca devam eden söndürme çalışmalarına, ilçe belediyeleri de gönderdikleri su tankerleriyle destek verdi. Yüzlerce tonluk pamuk balyalarını saran alevlerin, fabrikanın diğer kısımlarına ve Karataş Yolu'na sirayet etmemesi için bölgeyi araçlarla çembere alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının ikinci güründe de bölgeye tankerlerle sürekli su takviyesi yapılıyor. Kontrol altındaki yangının birkaç gün daha sürebileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangının uzaktan görüntüsü

Yükselen duman

Takviye olarak sevk edilen tankerin gelişi

Yangından görüntü

İtfaiye erinin tankerin üzerinden yangına tazyikli su sıkması

Merdivenli araçtan yangına yüksekten su sıkılması

İtfaiye erlerinin çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:08 Kaynak: DHA
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