Adana'da pamuk fabrikasındaki yangın ikinci gününde de sürüyor-ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da pamuk fabrikasındaki yangın ikinci gününde de sürüyor-ek - Son Dakika

Adana'da pamuk fabrikasındaki yangın ikinci gününde de sürüyor-ek

12 dakika önce

Adana'da pamuk fabrikasındaki yangın ikinci gününde de sürüyor-EK.

Adana'da pamuk fabrikasındaki yangın ikinci gününde de sürüyor-EK

Adana'da pamuk fabrikasındaki yangın ikinci gününde de sürüyor-ek

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:35 Kaynak: DHA
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