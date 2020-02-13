Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler - Son Dakika

Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler (2)

YANGIN DEVAM EDİYOR

Adana'da gece saatlerinde pamuk ve yağ fabrikasının açık hava deposundaki pamuk balyalarında çıkan yagın devam ediyor. İlçe belediyelerinden takviye gönderilen tankerlerle alevlere müdahale edilirken, yagının kapalı alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.