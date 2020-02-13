Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler - Son Dakika
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Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler

6 saat önce

Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler (2)YANGIN DEVAM EDİYORAdana'da gece saatlerinde pamuk ve yağ fabrikasının açık hava deposundaki pamuk balyalarında çıkan yagın devam ediyor.

Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler (2)

YANGIN DEVAM EDİYOR

Adana'da gece saatlerinde pamuk ve yağ fabrikasının açık hava deposundaki pamuk balyalarında çıkan yagın devam ediyor. İlçe belediyelerinden takviye gönderilen tankerlerle alevlere müdahale edilirken, yagının kapalı alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:06 Kaynak: DHA
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