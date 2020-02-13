Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler - Son Dakika

Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler
6 saat önce
Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler (2)YANGIN DEVAM EDİYORAdana'da gece saatlerinde pamuk ve yağ fabrikasının açık hava deposundaki pamuk balyalarında çıkan yagın devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:06 Kaynak: DHA
Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler (2)
YANGIN DEVAM EDİYOR
Adana'da gece saatlerinde pamuk ve yağ fabrikasının açık hava deposundaki pamuk balyalarında çıkan yagın devam ediyor. İlçe belediyelerinden takviye gönderilen tankerlerle alevlere müdahale edilirken, yagının kapalı alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Son Dakika Otoyolda cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı kadın tarafından gasp edildi Üsküdar'da binanın çatısı alev alev yanıyor (1) Evi ateşe verdi, itfaiye girmesin diye kapının arkasına eşya koydu ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduğunu duyurdu