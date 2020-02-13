Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler yükseldi (2) - Son Dakika

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Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler yükseldi (2)
6 saat önce
YANGIN DEVAM EDİYORAdana'da dün gece saatlerinde pamuk ve yağ fabrikasının açık hava deposundaki pamuk balyalarında çıkan yangın devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:07 Kaynak: DHA
YANGIN DEVAM EDİYOR
Adana'da dün gece saatlerinde pamuk ve yağ fabrikasının açık hava deposundaki pamuk balyalarında çıkan yangın devam ediyor. İlçe belediyelerinden takviye gönderilen tankerlerle alevlere müdahale edilirken, yangının kapalı alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Gökhan KESKİNCİ/ADANA,
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