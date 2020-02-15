Adana'da pamuk fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında sürüyor - Son Dakika

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Adana'da pamuk fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında sürüyor
21 dakika önce
Adana'da pamuk fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında sürüyorADANA'da pamuk ve yağ fabrikasının deposundaki pamuk balyalarında 3 gün önce çıkan ve kontrol altına alınan yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:13 Kaynak: DHA
Adana'da pamuk fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında sürüyor
ADANA'da pamuk ve yağ fabrikasının deposundaki pamuk balyalarında 3 gün önce çıkan ve kontrol altına alınan yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş yolunda bulunan pamuk ve yağ fabrikasının deposunda önceki gün çıkan yangın, kortrol altında devam ediyor. İtfaiye ekipleri, bir alana topladıkları pamuk balyalarının çevresinde nöbetleşe çalışma yaparak yangını kontrol altında tutuyor. Ekipler, 10 bin tonluk pamuk balyalarını saran alevlerin, fabrikanın diğer kısımlarına ve Karataş Yolu'na sıçramaması için bölgeyi araçlarla çembere aldı. Etkisi büyük ölçüde azalan yangını söndürmek için ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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