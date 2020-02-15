Adana'da pamuk fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında sürüyor - 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da pamuk fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında sürüyor - 1 - Son Dakika

Adana'da pamuk fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında sürüyor - 1

6 saat önce

Adana'da pamuk fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında sürüyor (Gündüz görüntüleri) - 1.

Adana'da pamuk fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında sürüyor (Gündüz görüntüleri) - 1

Adana'da pamuk fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında sürüyor - 1

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:01 Kaynak: DHA
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