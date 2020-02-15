Adana'da pamuk fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında sürüyor - 2 - Son Dakika

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Adana'da pamuk fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında sürüyor - 2
6 saat önce
Adana'da pamuk fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında sürüyor (Gündüz görüntüleri) - 2.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:31 Kaynak: DHA
Adana'da pamuk fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında sürüyor (Gündüz görüntüleri) - 2
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