Adana'da pamuk yağı fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Adana'da pamuk yağı fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

58 dakika önce

Adana'da pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın depo kısmında çıkan yangın hasara neden oldu.

Adana'da pamuk yağı fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu, System.String[]

Adana'da pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın depo kısmında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, pamuk balyalarının olduğu bölümde çıktığı tespit edilen yangına kısa sürede müdahale etti. Yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçrama ihtimaline karşı olay yerine takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

Bu sırada, yangın sonucu oluşan duman nedeniyle Karataş Bulvarı'nda ulaşımın aksamaması için olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.

Fabrikada hasara neden olan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

İtfaiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:22 Kaynak: AA
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