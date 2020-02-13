Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın - Son Dakika
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Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın

29 dakika önce

Adana'da pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın deposunda bulunan pamuk balyalarının yanması sonucunda maddi hasar meydana geldi.

Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın, System.String[]

Adana'da pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın deposunda bulunan pamuk balyalarının yanması sonucunda maddi hasar meydana geldi.


Yangın, Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesi'nde bulunan pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın deposunda bulunan pamuk balyalarının bulunduğu bölümde yangın çıktığını gören işçiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına aldı.


Fabrikada maddi hasar meydana gelirken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - ADANA

İtfaiye, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:51 Kaynak: İHA
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