Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın (2) - Son Dakika

Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın (2)
6 saat önce
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIAdana'daki bir pamuk yağı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'daki bir pamuk yağı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından hasar tespiti yapılacağı öğrenildi.
Eser PAZARBAŞI-Anıl ATAR/ADANA,
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 05:59 Kaynak: DHA
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