Adana'da pamuk yağı fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da pamuk yağı fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Adana'da pamuk yağı fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

36 dakika önce

Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasında dün gece saatlerinde başladıktan sonra kontrol altına alınan ancak gündüz yeniden başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Adana'da pamuk yağı fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasında dün gece saatlerinde başladıktan sonra kontrol altına alınan ancak gündüz yeniden başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki pamuk yağı fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle pamuk saplarının istiflendiği depoda dün gece çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 10 ekiple söndürmeye çalıştığı yangında, alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları iş makinesiyle kamyonlara yüklenerek güvenli alana taşındı.

Pamuk sapı balyaların fabrikanın elektrik üretim bölümünde kullanıldığı belirtildi.

Adana Yüregir, Havutlu, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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