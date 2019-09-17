Son Dakika Haberleri: Adana'da pamuk yüklü tır yandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Adana'da pamuk yüklü tır yandı

52 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde pamuk yüklü tır alev alev yandı.

Adana'da pamuk yüklü tır yandı, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde pamuk yüklü tır alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinden Ceyhan ilçesine doğru ilerleyen Recep Işık idaresindeki 01 F 1462 plakalı pamuk yüklü tır, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayı gören vatandaşlar hortumlarla tırdaki yangını söndürmeye çalışırken, bir iş makinesi ile tıra müdahale edildi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yanan tır ve pamuklar zarar gördü.


Jandarmanın olayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi. - ADANA

Kozan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşini öldürtüp 13 yıl maaşını çekip yedi, "Smile" tişörtü giyip gülümsedi
Dedektifler, internetten mahallenin haritasını indirerek zanlıyı yakaladı Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası Bir taksi şoförü, aracında unutulan 87 bin lirayı sahibine teslim ederek büyük takdir topladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 18:36:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da pamuk yüklü tır yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]