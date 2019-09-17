Son Dakika Haberleri: Adana'da pamuk yüklü tır yandı
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Adana'da pamuk yüklü tır yandı

23 dakika önce

Adana'da pamuk yüklü TIR yandıAdana'nın Kozan ilçesi Hacılar Mahallesi'nde pamuk yüklü TIR alev alarak yandı.

Adana'da pamuk yüklü TIR yandı

Adana'nın Kozan ilçesi Hacılar Mahallesi'nde pamuk yüklü TIR alev alarak yandı.

Recep Işık yönetimindeki 01 F 1462 plakalı pamuk yüklü TIR, henüz bilinmeyen birnedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfayi ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. TIR ve pamuk tamamen yanarken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Adana'da pamuk yüklü tır yandı

Kozan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:06 Kaynak: DHA
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