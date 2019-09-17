Adana'da pamuk yüklü tır yandı
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Adana'da pamuk yüklü TIR yandıAdana'nın Kozan ilçesi Hacılar Mahallesi'nde pamuk yüklü TIR alev alarak yandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:06 Kaynak: DHA
Adana'da pamuk yüklü TIR yandı
Adana'nın Kozan ilçesi Hacılar Mahallesi'nde pamuk yüklü TIR alev alarak yandı.
Recep Işık yönetimindeki 01 F 1462 plakalı pamuk yüklü TIR, henüz bilinmeyen birnedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfayi ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. TIR ve pamuk tamamen yanarken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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