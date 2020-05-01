Adana'da, pandemi doktoru 41 gündür göremediği ailesine kavuştu - Son Dakika

Adana'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele görev alan doktor, 41 gündür göremediği ailesine kavuştu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında Yüreğir Devlet Hastanesinde görev yapan doktor Tunga Barçın, 41 gün ailesiyle görüşemedi.

Görev süresini tamamlayan Barçın, 40 günün ardından ailesiyle kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Barçın, AA muhabirine yaptığı açılamada, "Evime hiç gelmedim, çocuklarımla uyumadım, onlara sarılmadım. Onları çok özledim, onlar da beni çok özledi. Şimdi bugün buluşma günümüz. İnşallah tüm sağlık çalışanları ailesine en kısa zamanda kavuşur." dedi.