Panelvanda 55 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Afrika ülkesinde 4 ayrı patlama! Çok sayıda ölü, 300'den fazla da yaralı var

Devlet Bahçeli 'üç hilal dövmesi' için çağrı yaptı, İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Öte yandan polisin paylaştığı görüntülerde narkotik ekiplerinin çalışmalarını Bitlis 'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 askere ithaf etmesi yer alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendikleri panelvanda narkotik dedektör köpeği "Uzi" ile arama yaptı.

Adana 'da 55 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği panelvanın sürücüsü gözaltına alındı.

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