Adana'da Pankart ve Afiş Kirliliğine Taviz Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim kampanyasında görüntü ve gürültü kirliliğine neden olan propaganda yöntemlerinin terk edilmesi çağrısının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi
harekete geçti. Siyasi parti il başkanlıklarını ve ilçe belediyelerini bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi, meydanlar, bulvarlar ve ana caddelerdeki kavşaklara trafiği tehlikeye düşürecek ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde rastgele afiş ve pankart asanlara 500 lira para cezası uygulanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın hassasiyeti Aralık
ayı içinde yapılan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın "Görüntü ve gürültü kirliliğine son vereceğiz. Bayrak asmayacağız ve belirli saatler dışında otobüs gezdirmeyeceğiz" şeklindeki açıklamalarının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi yöneticileri konuyu değerlendirdi.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda yer alan ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nce kabul edilen Kent Estetiği ve İlan Reklam Yönetmeliği'ne göre sürücülerin görüşünü engelleyen, trafik işaretlerini kapatan, yayaların geçişine mani olan afiş ve pankartların asılmasının yasak olduğu hatırlatıldı. Buna göre, mevzuata aykırı şekilde davrananlara 500 liradan az olmamak şartıyla para cezası uygulandığını, yerel seçim kampanya sürecinde de zabıta ekiplerinin görüntü ve gürültü kirliliğine karşı tavizsiz çalışma yürütüleceği duyuruldu.
Siyasi partiler ve adaylar bilgilendirildi
Siyasi parti il başkanlıkları, ilçe başkanlıkları ve belediye başkanlıklarına bilgilendirme yazısı gönderen Adana Büyükşehir Belediyesi, yerel seçim kampanya süresince belediye başkan adaylarının, belediye meclis üyesi adaylarının ve muhtarların görüntü ve gürültü kirliliğine neden olan davranışlardan kaçınması gerektiğini bildirdi. Bilgilendirme yazısında, "5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda yer alan ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nce kabul edilen Kent Estetiği ve İlan Reklam Yönetmeliği'ne göre meydanlarda, ana cadde ve bulvarlarda sürücülerin görüşünü engelleyen, trafik işaretlerini kapatan, yayaların geçişine mani olacak şekilde afiş ve pankartların asılması yasaktır. Aykırı davrananlara 500 liradan az olmamak şartıyla para cezası uygulanmaktadır. Bu düzenlemeler vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, görüntü kirliliğine son vermek içindir" denildi. - ADANA