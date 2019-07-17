Adana'da "Parçalı Ay Tutulması"
27 dakika önce
Ay'ın, Dünya'nın gölgesinde kalması ile gerçekleşen "Parçalı Ay Tutulması" Adana semalarında gözlemlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 02:35 Kaynak: AA
Ay'ın, Dünya'nın gölgesinde kalması ile gerçekleşen "Parçalı Ay Tutulması" Adana
semalarında gözlemlendi.
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