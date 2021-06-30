Adana'da park halindeki 3 aracın lastikleri kesildi - Son Dakika

Polis, park halindeki minibüs ve otomobillerin lastiklerinin bıçakla kesildiğini tespit etti.

Adana 'da, park halindeki minibüs ile 2 otomobilin lastiklerine kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

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