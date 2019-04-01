Adana'da Park Halindeki 5 Aracın Lastikleri Kesildi
43 dakika önce
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki 5 aracın lastiği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.
Adana
'nın merkez Seyhan
ilçesinde park halindeki 5 aracın lastiği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.
Alınan bilgiye göre, araçlarını gece Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker
Bulvarı'na park eden vatandaşlar, sabah saatlerinde bölgeye gittiklerinde araçların lastiklerinin patlatıldığını gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaptıkları araştırmada 5 aracın lastiğinin kesildiğini belirledi. Araç
sahiplerinden bazıları kendi imkanlarıyla bazıları da tamirci çağırarak lastiklerini değiştirdi.
Resul Babür, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah kalktığında aracının lastiğinin kesilmiş olduğunu fark ettiğini, daha sonra 4 aracın daha lastiğine zarar verilmiş olduğunu gördüğünü kaydetti. Polis
ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:04 Kaynak: AA
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