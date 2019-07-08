Adana'da park halindeki 7 aracın lastiği kesildi
1 saat önce
Adana'nın Pozantı ilçesinde park halindeki 7 aracın lastiği kesildi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:35 Kaynak: AA
'nın Pozantı
ilçesinde park halindeki 7 aracın lastiği kesildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökbez Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, park halindeki 7 aracın lastiklerini bıçakla kesti.
Vatandaşların araçlarının yanına gelmesiyle fark edilen olayla ilgili polis ekipleri araştırma başlattı. Araç
sahiplerinden Murat Çiçek
, yaptığı açıklamada, aracını akşam park ettiğini, sabah işe gitmek için yanına gelince sağ arka ve ön lastiği kesilmiş olarak bulduğunu söyledi.
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