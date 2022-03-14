Adana'da park halindeki aracı ateşe veren şahıs kameralara takıldı - Son Dakika
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Adana'da park halindeki aracı ateşe veren şahıs kameralara takıldı

14.03.2022 21:27
Adana'da park halindeki aracı ateşe veren şahıs kameralara takıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki otomobili ateşe veren şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki otomobili ateşe veren şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

İddiaya göre, Tufanpaşa Mahallesi'nde Adem Yavuz'un park ettiği otomobilinde 13 Mart akşamı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kayıtlarının incelenmesi üzerine otomobilin bir kişi tarafından yakıldığı tespit edildi. Kozan Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşma kapsamında polis ekipleri ile aracı yakan şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Ağlıboğaz Mahallesi'nde Ali Dertsiz'in park halindeki otomobilinde de dün gece yangın çıktığı ve alevlerin itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi. - ADANA

Adana'da park halindeki aracı ateşe veren şahıs kameralara takıldı

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İtfaiye, Yangın, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da park halindeki aracı ateşe veren şahıs kameralara takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da park halindeki aracı ateşe veren şahıs kameralara takıldı - Son Dakika
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