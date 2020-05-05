Adana'da park halindeki aracı çalmak isteyen iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Benzer olaylardan suç kayıtları bulunduğu belirtilen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Polisin kovaladığı M.K. (34) ve E.M. (38) yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 'nde park halindeki aracı camını kırıp çalmaya çalışan iki kişi, devriye görevi yapan polis ekibini görünce yaya olarak kaçmaya başladı.

Adana 'da hafif ticari aracı çalmak isterken yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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