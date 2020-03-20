Adana'da park halindeki aracın lastikleri kesildi - Son Dakika

Ekiplerin şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Şüphelinin, apartmanın çevresini kontrol ettikten sonra şemsiyeyle kendisini gizleyerek otoparka girip Şenel Katıöz'e ait aracın ön lastiklerini bıçakla kesmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada, aracın lastiğinin kesildiği belirlendi.

Aracını gece Yeşilyurt Mahallesi 'nde ikamet ettiği apartmanın otoparkına bırakan Şenel Katıöz, sabah saatlerinde aracının lastiklerinin kesilmiş olduğunu gördü.

Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde, park halindeki aracın lastikleri kimliği belirsiz bir kişi tarafından kesildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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