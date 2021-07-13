Park halindeki araçların lastiklerini çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ekipler, yaptıkları çalışmayla hırsızlıkları gerçekleştirdiği iddia edilen B.P, Ö.S. ve Ş.G'yi gözaltına aldı.

Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz