Adana'da park halindeki hafif ticari araç kundaklandı - Son Dakika

Polis , eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinde inceleme yapan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, hafif ticari aracın kundaklandığını tespit etti.

Bazı vatandaşlar alevleri battaniye ile söndürmeye çalışırken, sevk edilen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde park halindeki 33 NGG 39 plakalı hafif ticari aracın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Adana 'da park halinde kundaklanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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