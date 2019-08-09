Son Dakika Haberleri: Adana'da park halindeki hafif ticari araç yandı
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Adana'da park halindeki hafif ticari araç yandı

12 dakika önce

Adana'da otoyol kenarında park halindeki hafif ticari araç, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Adana'da park halindeki hafif ticari araç yandı, System.String[]
Adana'da otoyol kenarında park halindeki hafif ticari araç, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeki sürücüler, Adana Organize Sanayi Bölgesi çıkışında yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın yandığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemede yangının aracın elektrik aksamından kaynaklandığı tespit edildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri de yaptıkları çalışmada aracın plakasının 06 FAF 29 olduğunu belirledi.
Hafif ticari araç, ekiplerin sahibine durumu bildirmesinin ardından bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.
TEM Otoyolu, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:16 Kaynak: AA
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