Adana'da park halindeki iki otomobil yandı - Son Dakika
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Adana'da park halindeki iki otomobil yandı

14.03.2022 10:58
Adana'da park halindeki iki otomobil yandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, park halindeki iki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Adana'nın Kozan ilçesinde, park halindeki iki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Ağlıboğaz Mahallesi'nde yaşayan Ali Dertsiz'in evinin bahçesinde park halinde bulunan otomobilde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobilde hasar meydana geldi.

Tufanpaşa Mahallesi'nde park halinde bulunan Adem Yavuz'a ait araçta çıkan yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Polis iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İtfaiye, Yangın, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da park halindeki iki otomobil yandı - Son Dakika
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