Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyatçılar Sitesi'nde, park halindeki bir kamyonun yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da park halindeki kamyon yandı - Son Dakika

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