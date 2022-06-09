Adana'da park halindeki kamyon yandı - Son Dakika
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Adana'da park halindeki kamyon yandı

09.06.2022 05:35
Adana'da park halindeki kamyon yandı

Adana'da park halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Adana'da park halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyatçılar Sitesi'nde, park halindeki bir kamyonun yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu, 01 AJN 458 plakalı kamyon kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yaptıkları araştırmada yangının motor aksamından kaynakladığını tespit etti.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da park halindeki kamyon yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da park halindeki kamyon yandı - Son Dakika
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