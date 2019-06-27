Son Dakika Haberleri: Adana'da park halindeki otomobil yandı
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Adana'da park halindeki otomobil yandı

1 saat önce

Adana'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Adana'da park halindeki otomobil yandı, System.String[]
Adana'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde, park halindeki 01 CSJ 97 plakalı otomobilin yandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin motor kısmından yükselen alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Kullanılamaz hale gelen otomobilde inceleme yapan ekipler, ilk belirlemelere göre yangının elektrik aksamından çıktığını tespit etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:55 Kaynak: AA
İtfaiye, Adana, Güncel
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