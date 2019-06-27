Adana'da park halindeki otomobil yandı
1 saat önce
Adana'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:00 Kaynak: AA
'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Merkez Seyhan
ilçesi Saydam Caddesi'nde, park halindeki 01 CSJ 97 plakalı otomobilin yandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin motor kısmından yükselen alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Kullanılamaz hale gelen otomobilde inceleme yapan ekipler, ilk belirlemelere göre yangının elektrik aksamından çıktığını tespit etti.
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