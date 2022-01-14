Park halindeki otomobili çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da, güvenlik kamerası kaydından park halindeki otomobili çaldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde H.K, yol kenarına park ettiği otomobilinin çalınması üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden 2 kişinin aracı çaldığını belirledi.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği zanlılar Ali D. (28) ve arkadaşı Erdal Y'yi (32) yakalamak için adreslerine baskın düzenledi.

Baskın sırasında kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Erdal Y'ye ait barakada çalınan araca ait parçalar, Ali D'nin ikametinde de 300 gram esrar ele geçirildi.

Kendisine ait aynı marka ve modeldeki arızalı aracına parça temini için otomobili çaldığı öne sürülen Ali D. ile arkadaşı Erdal Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Olay yerindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, 2 zanlı sokakta park halindeki otomobile binip çalıştırmak için uğraşıyor. Şüpheliler bir süre sonra aracı çalıştırarak bölgeden uzaklaşıyor.