Adana'da park halindeki otomobili çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da park halindeki otomobili çalan zanlı tutuklandı

03.03.2022 09:51
Adana'da park halindeki otomobili çalan zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki otomobili çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki otomobili çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Sinanpaşa Mahallesi'nde V.Ş'nin evinin önüne park ettiği otomobilinin çalındığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla aracı çalan kişinin 18 olaydan emniyette suç kaydı bulunan R.B. (31) olduğunu belirledi.

Adresine yapılan baskınla yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Serinevler Mahallesi'ndeki bir arsada bulunan otomobil de sahibine teslim edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Asayiş, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da park halindeki otomobili çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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