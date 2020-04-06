Adana'da park halindeki tıra çarpan kamyonetin şoförü olay yerinden kaçtı - Son Dakika

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, şoförün olay yerinden yaya olarak kaçtığını tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi 80.Yıl Bulvarında, şiddetli ses duyan vatandaşlar, park halindeki tıra bir kamyonetin çarptığını görünce polisi aradı.

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