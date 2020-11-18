Adana'da park halindeki traktör ve otomobil yandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde, park halindeyken yanan traktör ve otomobil kullanılamaz hale geldi.
Acarmantaş Mahallesi'nde yaşayan Halil Şahin'in evinin bahçesinde park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ateşin otomobilinin yanındaki traktöre de sıçradığını gören Şahin, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinde söndürülen iki araç kullanılamaz hale geldi.
- Kaynak: AA
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