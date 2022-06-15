Yüreğir ilçesindeki bir çocuk parkında, 8 Haziran'da iki kişi arasında çıkan kavgada Muhammet Saydam tabancayla öldürülmüş, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Haziran'da Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir parkta çıkan kavgada Muhammet Saydam'ın (24) tabancayla öldürülmesiyle ilgili firari şüphelinin kimliğini ve saklandığı adresi belirledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Parkta gencin öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

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