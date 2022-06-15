Parkta gencin öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Parkta gencin öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı

15.06.2022 09:40

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, parkta çıkan kavgada genci tabancayla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, parkta çıkan kavgada genci tabancayla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Haziran'da Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir parkta çıkan kavgada Muhammet Saydam'ın (24) tabancayla öldürülmesiyle ilgili firari şüphelinin kimliğini ve saklandığı adresi belirledi.

Ekipler, zanlı Kadir T'yi (24) arkadaşına ait merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Adreste, ruhsatsız iki tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kadir T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yüreğir ilçesindeki bir çocuk parkında, 8 Haziran'da iki kişi arasında çıkan kavgada Muhammet Saydam tabancayla öldürülmüş, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

Parkta gencin öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı
Parkta gencin öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı
Parkta gencin öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı
Parkta gencin öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı
Parkta gencin öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Rize Eğitim-Sen'den Özlem Dursun'un Öldürülmesiyle İlgili Açıklama: 'Bu Cinayeti Kadınlar Olarak Lanetliyoruz' Rize Eğitim-Sen'den Özlem Dursun'un Öldürülmesiyle İlgili Açıklama: 'Bu Cinayeti Kadınlar Olarak Lanetliyoruz' Çocuk parkında husumetlisini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı Çocuk parkında husumetlisini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Parkta gencin öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:20 TÜİK açıkladı: Türkiye'de mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı
10:19 Pirlo'yu getiren Karagümrük'ün durmaya niyeti yok! Hedef Diego Costa'yı İstanbul'a getirmek
10:19 Megastar Tarkan, 3 yılın ardından verdiği konserde hayranlarını büyüledi!
10:16 Görüntüler Malezya'dan! Timsahtan ölü taklidi yapıp ağına çektiği köpeği tek hamlede yutup kayıplara karıştı
10:05 Kutsal mekanda cinsel ilişkiye girip o anları kayda aldılar! Her yerde aranan çiftin üç yıl hapsi isteniyor
10:01 Küresel piyasaların gözü kulağı Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistlere göre 75 baz puanlık artış kesin
09:45 Bursa'da da ekmeğe zam geldi! Bugünden itibaren 4 TL'den satışa sunulacak
09:42 Cinsel ereksiyon halinde uyanan erkeklerle ilgili çarpıcı araştırma! Yüksek ölüm riski onları teğet geçiyor
09:36 "Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrıldı" iddialarına rol arkadaşı Eda Ece'den yalanlama
09:34 Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken hamle! "Türkiye Değişim Partisi-Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı geliyor" paylaşımını beğendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 10:26:40. #1.12#
SON DAKİKA: Parkta gencin öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement