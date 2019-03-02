Adana'da Patatesi Don Vurdu

TÜRKİYE'nin en erken patates üretiminin yapıldığı Adana'da patates ekili arazileri don vurdu.

TÜRKİYE'nin en erken patates üretiminin yapıldığı Adana'da patates ekili arazileri don vurdu. Patates üreticileri, don nedeniyle yüzde 30-50 oranında verim kaybı yaşayacaklarını söyleyerek, destek istediler.



Don zararının yaşandığı Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi'nde patates ekili bir tarlada toplanan üreticilere, CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut da destek verdi. Çiftçi Fahrettin Ateş, "İki gün önce meydana gelen don nedeniyle ürünlerimiz büyük zarar gördü. Tarlaya bakıldığında anlaşılacağı üzere büyük zararımız var. Bir kilogram patatesin çiftçiye üretim maliyeti zaten 2 lirayı aşıyor. Şimdi bir de don nedeniyle mağdur olduk. TARSİM, patateste don zararını sigorta kapsamında olmadığı için karşılamıyor. Yüzde 30 ile yüzde 50 oranında verim kaybı bekliyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.



ÇİFTÇİYE DESTEK OLUNMALI



CHP'li Milletvekili Ayhan Barut da, "Mazotu, gübreyi, zirai ilacı ve tohumu pahalıya alan çiftçi, şimdi de don nedeniyle mağdur. Verim kaybı yaşayacak çiftçimize destek olunmalı. Türkiye'de tarımda ve sanayide mutlaka üretmeliyiz. Yetkililerin çiftçilerimizin sorunlarına duyarlı olmasını istiyoruz. Bu feryat ve çığlığın duyulması gerekiyor" diye konuştu.



- Adana

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