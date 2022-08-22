Adana'da patenli gençlerin ölümle oyunu - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da patenli gençlerin ölümle oyunu

22.08.2022 09:54
Adana'da patenli gençlerin ölümle oyunu

Adana'da patenli 4 gencin trafikte seyreden bir otomobile tutunarak yaptıkları yolculuk, yürekleri ağızlara getirdi.

Adana'da patenli 4 gencin trafikte seyreden bir otomobile tutunarak yaptıkları yolculuk, yürekleri ağızlara getirdi.

Olay gece saat 23: 30 civarında Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin yanlarına ve arkasına asılan patenli 4 gencin yaptığı tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tehlikeye aldırış etmeden seyir halindeki araca tutunarak ilerleyen gençlere ve otomobilin sürücüsüne görenler tepki gösterdi.

Otomobil sürücüsü ve patenli gençler, çevredeki vatandaşların uyarılarını da dikkate almadan tehlikeli yolculuğa devam etti. - ADANA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da patenli gençlerin ölümle oyunu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:59 Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı
15:43 Havrita sözcüsü Koçak: Kötü niyetli kişilerin canice katliam yapabileceklerini düşündüğümüz için uygulamaya kısa bir ara verdik
15:40 Rusya savaş halindeyken Peskov ve eşi Türkiye'ye tatile geldi
15:15 Aylık 10 bin liraya çoban bulamayan yetiştirici isyan etti: Böyle giderse bırakacağım
15:06 Muharrem İnce, anket şirketlerine tepki gösterdi: Bu parti 2-3 puanlık parti olabilir mi? Anketçilerin yatacak yeri yok!
15:06 Eskişehir'de 500 milyon liralık altın rezervi bulundu! 1 yılda ekonomiye kazandırılması hedefleniyor
14:54 Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Balotelli hakkında bomba iddia! Gelecek durağı İstanbul mu olacak?
14:50 Bakan Varank rakamlarla duyurdu! Türkiye, Avrupa'dan çok daha düşük fiyatta doğal gaz kullanıyor
14:52 Kene kabusu yeniden mi başlıyor? İki kişi KKKA hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
14:38 Otobüste panik! Kamyonete çarpıp bahçeye savruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 16:06:18. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da patenli gençlerin ölümle oyunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement