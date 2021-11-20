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Adana'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Adana'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

20.11.2021 09:29

Adana'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada Adana'da üç gencin akan trafikte arabalara tutunarak paten kaymaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adana'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

ADANA - Adana'da üç gencin akan trafikte arabalara tutunarak paten kaymaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentin en işlek ana arterlerinden olan merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde patenli 3 genç araçlara tutunarak yüzlerce metre yolculuk yaptı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına takılan bu anlar, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Bu sırada gençlerin kendilerini görüntüleyen vatandaşa sosyal medya hesaplarının kullanıcı adlarını vermesiyse dikkat çekti.

Adana'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Adana'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Adana'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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