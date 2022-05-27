Adana'da "Pati 2" operasyonu - Son Dakika
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Adana'da "Pati 2" operasyonu

27.05.2022 22:32

Adana'da "Pati 2" operasyonu Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden köpek satıyor gibi gösterip vatandaşları dolandıranlara yönelik yaptığı "Pati 2" operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele...

Adana'da "Pati 2" operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden köpek satıyor gibi gösterip vatandaşları dolandıranlara yönelik yaptığı "Pati 2" operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı

ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden köpek satıyor gibi gösterip vatandaşları dolandıranlara yönelik yaptığı "Pati 2" operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden köpek satışı yaptığına dair oluşturduğu ilanlarla 35 ilde 150'ye yakın kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran Cabbar Onur Akbay ve onunla birlikte çalıştığı belirlenen şebekeyi 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere 14 Nisan sabahı eş zamanlı "Pati 1" operasyonu düzenledi. Operasyonda benzer suçlardan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla aranan Akbay, Kozan ilçesindeki saklandığı evde sevgilisi Sıla Y. ile birlikte yakalandı. Şebeke üyesi diğer 15 şüpheli de adreslerinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Cabbar Onur Akbay'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Sıla Y. ile 6 kişi adli kontrol şartı, 3 kişi de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İnternet üzerinde sanal devriyesini sürdüren siber polisi, şebeke üyelerinin, liderlerinin tutuklanmasına rağmen dolandırıcılık faaliyetine devam ettiklerini belirledi. Takibi sürdüren ekipler, bu süreç içerisinde çok sayıda kişinin yaklaşık 500 bin lira daha dolandırıldığını saptadı. Bu tespitlerin ardından savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, "Pati 2" operasyon için harekete geçti. Polis, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da Pati 2 operasyonu
Adana'da Pati 2 operasyonu
Adana'da Pati 2 operasyonu
Adana'da Pati 2 operasyonu

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Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Adana Emniyet Müdürlüğü, İnternet, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 'Pati 2' operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da "Pati 2" operasyonu - Son Dakika
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