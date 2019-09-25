Adana'da patlama: Çok sayıda yaralı var
1 saat önce
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Çok sayıda yaralı var.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:05
Son Dakika: Adana'da polisleri taşıyan otobüse bombalı saldırı: 5 yaralı Son dakika: Adana Valisi Demirtaş: Saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralandı Adana'da polis aracına düzenlenen bombalı saldırı anı kamerada Facebook "zihin okuma" çalışmaları yapan şirketi satın aldı