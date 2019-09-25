Son Dakika Haberleri: Adana'da patlama: Çok sayıda yaralı var
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Adana'da patlama: Çok sayıda yaralı var

1 saat önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Adana'da patlama: Çok sayıda yaralı var, System.String[]

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Çok sayıda yaralı var.

Yüreğir, Adana, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:05 
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