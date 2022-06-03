Patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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Patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

03.06.2022 06:16

Adana'da patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, ulaşım aksadı.

Adana'da patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, ulaşım aksadı.

Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi 66035 Sokak'tan geçen Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Yoğun akış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Patlayan borudan çıkan suyun Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na doğru akmasıyla bazı sürücüler ve yayalar güçlükle ilerledi.

Çevredeki esnaf ve vatandaşlar, yolu kendi imkanlarıyla kapatırken sürücüleri de yolda oluşan göçüğe karşı uyardı. Bunun üzerine sürücüler ara yolları kullanarak ilerledi.

ASKİ ekiplerinin patlayan boruyu tamir çalışması sürüyor.

Patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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