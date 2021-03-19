Adana'da pazar alışverişi yapan kadının cep telefonunun çalındığı iddia edildi - Son Dakika

Adana'da pazar alışverişi yapan kadının cep telefonunun çalındığı iddia edildi

Adana'da pazar alışverişi yaparken cep telefonunun çalındığını iddia eden kadın polise başvurdu.

Adana'da pazar alışverişi yaparken cep telefonunun çalındığını iddia eden kadın polise başvurdu. Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde kurulan semt pazarına alışveriş için gelen Tülgül Pekyen, bir süre sonra cep telefonunun cebinde olmadığını fark etti. Eşiyle alışveriş yapan Oktay Pekyen, durumu polise bildirdi. Polis, olayı gerçekleştireni bulmak için çalışma başlattı.

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