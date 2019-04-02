Adana
'da pazar günü evinden ayrılan genç kızdan haber alınamıyor
-Ailesi perişan oldu Genç
kızın son görüntüleri de ortaya çıktı
Genç kızın ablası Kader Uykan, gözyaşları içinde dönmesi için ona yalvardı
ADANA - Adana'da pazar günü evinden ayrılan genç kızdan haber alamayan ailesi perişan olurken, genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay Seyhan
ilçesine bağlı Ova Mahallesinde meydana geldi. Vesile Ergen pazar günü akşam üzeri evden çıkıp bir daha evine dönmedi. Bunun üzerine ailesi Şakirpaşa Polis
Merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ancak o günden sonra genç kızdan bir daha haber alınmadı. Genç kızın kaybolduğu gün sokaktan geçerken son görüntüleri de ortaya çıktı. Genç kızın annesi Meryem
Ergen ile ablası Kader Uykan genç kızdan haber alamadıkları için gözyaşlarına boğuldu. Abla Uykan, "Ölü ya da dirisini bulmak istiyoruz. O gittiğinden bu yana perişan olduk. Ne olur evine dön. Biz seni çok seviyoruz. Eğer birini seviyorsan biz seni sevdiğine de veririz. Sen yeter ki evine geri dön. Annen, baban hepimiz sen gittiğinden beri bittik. Seni çok özledik ne olur geri dön" diye ağladı.
Polis ise ailenin başvurusu üzerine her yerde genç kızı arıyor.